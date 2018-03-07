رسميا.. تدشين الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال







كتب هانى الحوتى

أعلن عبد الهادى البعلكى نائب رئيس الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال، عن التدشين الرسمى للجمعية بهدف توطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مضيفًا أنه على الرغم من العلاقات التاريخية والسياسية بين البلدين إلا أن العلاقات التجارية لا تتناسب معها، خاصة فى ظل الثروات الطبيعية التى يمتاز بها البلدين، ولذا تأمل الجمعية أن يقود القطاع الخاص إلى تحقيق علاقات اقتصادية تتناسب مع مكانة البلدين.

جاء ذلك خلال ندوة نظمتها الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال مساء اليوم الأربعاء، تحت عنوان (آفاق التعاون الاقتصادى والثقافى بين مصر والمملكة المغربية)، بأحد فنادق القاهرة، ومن المقرر مشاركة الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى بالاحتفالية، وتعقد الندوة بالتعاون مع مؤسسة أبناء المغرب بمصر للتنمية، وبحضور نخبة من رجال الأعمال والمجتمع فى البلدين.

وتتضمن الندوة جلسة حول دور القطاع المصرفى فى تنمية التجارة والاستثمار بين مصر والمملكة المغربية، يشارك فيها البنك التجارى "وفا" باعتباره أكبر الاستثمارات المغربية فى مصر، وتتضمن الجلسة عرضا لما يقدمه القطاع المصرفى من برامج وآليات لزيادة الاستثمارات والتجارة والصادرات، بالإضافة إلى عمل بروتوكول تعاون بين الجمعية والخطوط الجوية المغربية الملكية.