رئيس وزراء إسبانيا يعين "إسكولانو" وزيرًا للاقتصاد والصناعة







مدريد أ ش أ

عين رئيس الوزراء الإسبانى ماريانو راخوى، اليوم الأبعاء، رومان إسكولانو الذى يشغل منصب نائب رئيس البنك الأوروبى للاستثمار، وزيرًا للاقتصاد والصناعة والقدرة التنافسية الإسبانية، خلفًا لـ"لويس دى جندوس" الذى اختير لتولى منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية للبنك المركزى الأوروبي.

وقالت الحكومة الإسبانية - فى بيان، نقله راديو "فرنسا الدولي" مقتطفات منه - إن "إسكولانو" سيشارك بعد غد الجمعة فى أول مجلس وزراء له.

يذكر أن إسكولانو (53 عامًا) شغل منصب نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبى منذ عام 2014 بعدما كان رئيسًا لبنك الائتمان الرسمى الإسبانى فى الفترة بين 2012-2014 ، كما عمل مستشارًا اقتصاديًا فى حكومة رئيس الوزراء الأسبق "خوسيه ماريا أزنار" فى الفترة بين 2000-2004.

وكان "دى جندوس" قد اختير لمنصب نائب رئيس البنك المركزى الأوروبى فى 23 من الشهر الماضي، وسيبدأ مهام عمله خلفًا للبرتغالى "فيتور كونستانسيو" فى الأول من شهر يونيو المقبل.