رئيس جمهورية الشيشان يتعهد باتخاذ اللازم لإنقاذ الناجين إثر تحطم "مي 8"







(أ ش أ)

أكد رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، اليوم الأربعاء، اتخاذ جميع التدابير لإنقاذ الناجين إثر تحطم مروحية من طراز "مي-8" تابعة لحرس الحدود.

وقال قديروف - فى تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - : "تحطمت مروحية تابعة للقوات الحدودية فى واد ضيق على ارتفاع كبير فى الجبال الواقعة فى الشيشان، وفى ظروف مناخية صعبة".

وأضاف: ووفقا للبيانات الواردة، هناك جرحى وقتلى، يجرى العمل على تحديد عددهم، وتم توجيه الفرق الطبية والإنقاذ التابعة لوزارتى الدفاع والطوارئ، مؤكدا أن البيانات الأولية تشير إلى أن الحادث وقع فى واد ضيق حيث تقع السلاسل الجبلية على مسافة قصيرة من بعضها البعض.

وكان مصدر أمنى فى الشيشان قد صرح فى وقت سابق اليوم أن المروحية التى تحطمت فى الشيشان كانت تابعة لهيئة حرس الحدود التابعة لجهاز الأمن الفدرالى الروسى فى منطقة إتوم كالي، مرجحا أن يصل عدد الضحايا إلى 9 أشخاص ما بين قتيل وجريح.

وكان متحدث باسم هيئة الطوارئ الروسية قد صرح فى وقت سابق اليوم بأن عدد ضحايا تحطم مروحية روسية من طراز (مى - 8) متعددة الأغراض بجمهورية الشيشيان شمال القوقاز الروسية قد ارتفع إلى 8 قتلى من ضمن 9 أشخاص كانوا على متنها.