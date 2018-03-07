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الأربعاء، 07 مارس 2018 03:36 م
خالد صلاح
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رئيس جمعية مستثمرى البحر الأحمر: 30% زيادة فى حجوزات السياح الألمان بـ2018

الأربعاء، 07 مارس 2018 03:23 م
رئيس جمعية مستثمرى البحر الأحمر: 30% زيادة فى حجوزات السياح الألمان بـ2018 رجل الأعمال كامل أبو على رئيس جمعية مستثمرى البحر الأحمر





رسالة برلين - ميرفت رشاد
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قال رجل الأعمال كامل أبو على، رئيس جمعية مستثمرى البحر الأحمر وأحد المشاركين فى الجناح المصرى ببورصة برلين السياحية ITB، إن حجوزات السوق الألمانية لمصر ستشهد ارتفاعا بنسبة 30% فى 2018 مقارنة بـ2017، معربا عن تفاؤله بالمشاركة المصرية واللقاءات المكثفة التى تعقدها الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة مع شركاء مصر فى الخارج.
 
وأضاف "أبو على"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مجموعة فنادقه تشارك لأول مرة فى فعاليات بورصة السياحة العالمية ITB المقامة فى العاصمة الألمانية برلين بين 7 و11 مارس الجارى، بهدف زيادة التدفقات السياحية الوافدة من السوق الألمانية لمصر، إذ تخطى عدد السياح الألمان حاجز المليون سائح فى نوفمبر الماضى.
 
جانب من الجناح المصرى فى بورصة برلين
جانب من الجناح المصرى فى بورصة برلين
 
وأضاف كامل أبو على، أن مشاركة مجموعته بجناح كبير فى بورصة برلين، ترجع لأهمية الاستثمارات السياحية فى التنمية الاقتصادية للدولة، وأهمية السوق الآلمانية على وجه الخصوص، مشيرا إلى أن مشاركته رسالة بمزيد من الاهتمام بالسياحة الوافدة من ألمانيا، وضرورة زيادة المخصصات التسويقية والدعائية الموجهة لهذه السوق.
 
بورصة برلين السياحية
بورصة برلين السياحية

 


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