رئيس جمعية مستثمرى البحر الأحمر: 30% زيادة فى حجوزات السياح الألمان بـ2018

رئيس جمعية مستثمرى البحر الأحمر: 30% زيادة فى حجوزات السياح الألمان بـ2018الأربعاء، 07 مارس 2018 03:23 م
رجل الأعمال كامل أبو على رئيس جمعية مستثمرى البحر الأحمر
رسالة برلين - ميرفت رشاد
إضافة تعليق
قال رجل الأعمال كامل أبو على، رئيس جمعية مستثمرى البحر الأحمر وأحد المشاركين فى الجناح المصرى ببورصة برلين السياحية ITB، إن حجوزات السوق الألمانية لمصر ستشهد ارتفاعا بنسبة 30% فى 2018 مقارنة بـ2017، معربا عن تفاؤله بالمشاركة المصرية واللقاءات المكثفة التى تعقدها الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة مع شركاء مصر فى الخارج.
وأضاف "أبو على"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مجموعة فنادقه تشارك لأول مرة فى فعاليات بورصة السياحة العالمية ITB المقامة فى العاصمة الألمانية برلين بين 7 و11 مارس الجارى، بهدف زيادة التدفقات السياحية الوافدة من السوق الألمانية لمصر، إذ تخطى عدد السياح الألمان حاجز المليون سائح فى نوفمبر الماضى.
جانب من الجناح المصرى فى بورصة برلين
وأضاف كامل أبو على، أن مشاركة مجموعته بجناح كبير فى بورصة برلين، ترجع لأهمية الاستثمارات السياحية فى التنمية الاقتصادية للدولة، وأهمية السوق الآلمانية على وجه الخصوص، مشيرا إلى أن مشاركته رسالة بمزيد من الاهتمام بالسياحة الوافدة من ألمانيا، وضرورة زيادة المخصصات التسويقية والدعائية الموجهة لهذه السوق.
بورصة برلين السياحية
إضافة تعليق
لبيك اللهم لبيك.. "التضامن": بدء اختيار مشرفى حجاج الجمعيات السبت.. عدم تجاوز سن الستين أهم الشروط.. إلزام المقصرين فى خدمة زوار بيت الله بسداد كامل اشتراك الرحلة.. والانتهاء من تعاقدات الفنادق لـ12 ألف حاج
الزمالك يسعى للتغلب على عدة أزمات فى ضربة البداية بالكونفدرالية.. سوء أرضية ملعب ديتشا الإثيوبى.. مواجهة منافس مجهول.. المشاركة الأفريقية الأولى لجلال و11 لاعباً.. وتحقيق نتيجة إيجابية قبل العودة أبرز التحديات
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة