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فى يوم المرأة العالمى

دياب اللوح: اعتقال 15 ألف سيدة فلسطينية على يد قوات الاحتلال منذ عام 1967

الأربعاء، 07 مارس 2018 04:40 م
دياب اللوح: اعتقال 15 ألف سيدة فلسطينية على يد قوات الاحتلال منذ عام 1967 السفير الفلسطينى فى القاهرة دياب اللوح





كتب- هاشم الفخرانى
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هنأ السفير دياب اللوح، سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية المرأة الفلسطينية، وذلك بمناسبة اليوم العالمى للمرأة الذى يوافق يوم غد الخميس.

وأكد السفير دياب اللوح على أن المرأة الفلسطينية قدمت وما زالت تقدم أروع صور النضال والصمود البطولي في مسيرة التاريخ النضالى للشعب الفلسطيني و كفاحه العادل، فمنذ أن تعرض الشعب الفلسطيني للاحتلال تمارس دورها جنباً إلى جنب مع الرجل في كل المواقع و المراحل التاريخية، وسطرت دورها الوطنى بجدارة وإصرار، وأبدعت فى الأداء والنضال والإخلاص لفلسطين الأرض، وفي عطائها لفلسطين الإنسان، فلقد وهبت حياتها ليس فقط لأسرتها، وإنما لبناء مجتمعها، والإسهام فى رفعته، و بناء مؤسسات دولته العتيدة.

 وأشاد السفير دياب اللوح بعزيمة المرأة الفلسطينية القوية، والتى تابعت مسيرتها النضالية عبر جميع أشكال العمل الوطني وهى تدق أبواب الحرية والاستقلال ومارست دورها بكل جدارة و اقتدار، حيث ناضلت كأم تربى أطفالها على التحدي والنضال واخترقت بقوة ارادتها معظم الأطر الطلابية والنسائية لتمثل فلسطين في الاتحادات النسوية العربية و العالمية، و شاركت فى النشاط السياسي والعمل الجماهيري الوطني داخل فلسطين من خلال مشاركتها فى اتحادات مجالس طلبة الجامعات واستطاعت المناضلات الفلسطينيات تكوين وخلق الأطر النسائية في جميع المواقع.

وقال إن المرأة الفلسطينية تتعرض للاعتقال من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلى فمنذ عام 1967 تم اعتقال نحو 15 ألف من النساء الفلسطينيات، وما زالت 62 امرأة فلسطينية معتقلة من بينهن الطفلة البطلة عهد التميمي، والصابرة إسراء الجعابيص.

 وطالب السفير، في هذه المناسبة، مؤسسات حقوق الإنسان المعنية والمنظمات الدولية ذات الصلة للوقوف إلى جانب المرأة الفلسطينية فى معاناتها نتيجة استمرار انتهاكات الاحتلال لأبسط حقوقها الطبيعية، والضغط عليه لإطلاق سراح الأسيرات منهن، وتخليصها من هذا الاحتلال البغيض، لتعيش فى وطنها حرة كريمة كباقى نساء العالم.


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