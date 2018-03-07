درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 7/3/2018 بمحافظات مصر والعواصم العربية

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 7/3/2018 بمحافظات مصر والعواصم العربيةالأربعاء، 07 مارس 2018 12:00 ص
درجات الحرارة - أرشيفية
كتب محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأربعاء طقس حار على السواحل الشمالية شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا بارد ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا والشوائب العالقة نهارا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة.
كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على غرب البلاد مثيرة للرمال والأتربة، إلى جانب ارتفاع فى درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية.
بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة 18 34
وسط الدلتا 17 33
الإسكندرية 16 31
بلطيم 15 28
مطروح 17 33
السلوم 18 33
سيوة 17 37
بورسعيد 16 25
دمياط 16 26
العريش 12 29
رفح 11 28
الإسماعيلية 16 32
السويس 17 30
رأس سدر 19 29
نخل 11 34
نويبع 24 30
طابا 16 29
كاترين 14 29
الطور 19 33
شرم الشيخ 21 29
الغردقة 16 29
مرسى علم 21 30
الفيوم 18 34
بنى سويف 17 34
المنيا 14 35
أسيوط 15 36
سوهاج 16 37
قنا 18 38
الأقصر 19 38
أسوان 20 38
أبوسمبل 16 36
الوادى الجديد 14 36
شلاتين 22 31
ابو رماد 23 30
راس حدربة 24 29
حلايب 24 29
أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:
الصغرى العظمى
مكة المكرمة 24 39
المدينة 19 34
الرياض 16 32
المنامة 20 29
أبوظبى 19 29
الدوحة 20 31
الكويت 17 33
دمشق 06 24
بيروت 17 21
عمان 10 22
القدس 13 22
غزة 19 25
بغداد 14 27
مسقط 22 26
صنعاء 05 24
الخرطوم 23 38
طرابلس 14 25
تونس 09 19
الجزائر 09 14
الرباط 14 19
نواكشوط 20 35
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:
الصغرى العظمى
أنقرة 08 17
اسطنبول 12 17
اسلام اباد 12 27
نيودلهى 15 30
جاكرتا 25 32
بكين -02 06
كوالامبور 24 33
طوكيو 04 07
أثينا 11 21
روما 04 14
باريس 03 08
مدريد 03 10
برلين 01 03
لندن 03 08
مونتريال -03 04
موسكو -12 -06
نيويورك -03 07
واشنطن 00 05
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