"داو جونز" يهبط أكثر من 1% عند الفتح بعد استقالة جارى كوهن

"داو جونز" يهبط أكثر من 1% عند الفتح بعد استقالة جارى كوهنالأربعاء، 07 مارس 2018 06:08 م
داو جونز
رويترز
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هبط المؤشر داو جونز الصناعى أكثر من 1 % فى بداية جلسة التداول ببورصة وول ستريت اليوم الأربعاء، بعد أن أثارت استقالة جارى كوهن المستشار الاقتصادى للرئيس الأمريكى دونالد ترامب والداعم لحرية التجارة مخاوف من أن ترامب قد يمضى قدما فى تهديده لفرض تعرفات جمركية كبيرة على واردات المعادن ويشعل حربا تجارية عالمية.
وهبط المؤشر القياسى 289.31 نقطة، أو 1.16 %، إلى 24594.81 نقطة، بينما تراجع المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 23.65 نقطة، أو 0.87 %، إلى 2704.47 نقطة، وانخفض المؤشر ناسداك المجمع 59.74 نقطة، أو 0.81 %، إلى 7312.27 نقطة.
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