خبير أثرى يرجح: غطاء التابوت المضبوط بمطار الكويت ليس أثرياً







كتب أيمن رمضان

قال المؤرخ والخبير الأثرى بسام الشماع، إنه لا يمتلك أى معلومات حول غطاء التابوت المضبوط بمطار الكويت، لكن من خلال متابعة الفيديو الذى انتشر مؤخراً تولد لديه شعور أن هذا عمل مقلد وليس أثرى، وتابع:" هذا شعور لدى وليس ومعلومة"، مشدداً على تأخر الجانبين المصرى والكويتى فى تشكيل لجنة مشتركة لفحص التابوت والتأكد من أثريته من عدمها.

وأضاف"الشماع"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "آخر النهار"، الذى يقدمه الإعلامى معتز الدمرداش المذاع عبر فضائية "النهار"، أن الطريقة التى هرب بها هذا التابوت تعد غاية فى السذاجة كون هذه القطعة ستمر على أجهزة وتفحص جيداً ويتم معرفة ما تحتويه، وتابع:"طريقة تهريب فاشلة جداً ولا اعتقد أن من قام بذلك رجل متمرس أو عصابة"، مطالباً الجهات الكويتية الإفصاح عن اسم الشخص الذى أرسله من القاهرة والمستلم لديهم.