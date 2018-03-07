حي الهرم يستجيب لـ"اليوم السابع" ويراجع إنارة نفق اللبينى

كتب سيد الخلفاوى

استجاب حى الهرم لما نشره "اليوم السابع"، بعنوان "أهالى شارع الهرم يطالبون باضائة نفق اللبينى"، حيث وجه اللواء إبراهيم عبدالعاطى، رئيس حى الهرم، إدارة الإنارة بالحى بسرعة مراجعة الإنارة فى نفق شارع اللبينى والتأكد من إضاءة الكشافات واللمبات ليلا بما يحقق أمن المواطن وسلامتهم.

وعلى الفور قامت إدارة الإنارة فى حى الهرم بمراجعة الإضاءة فى النفق، والتأكد من إضاءة الكشافات ليلا.

وشدد اللواء إبراهيم عبد العاطى، على الإدارات المختصة بمتابعة الأوضاع فى الشارع بضرورة المرور بصفة دورية ومستمرة للتأكد من تقديم الخدمات اللازمة للمواطن.