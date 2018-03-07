حزب البديل من أجل ألمانيا يتفقد الوضع فى سوريا سعيا لعودة اللاجئين







رويترز

قال أعضاء فى حزب البديل من أجل ألمانيا المناهض للهجرة إن مشرعين من الحزب يقومون بزيارة لتقصى الحقائق لسوريا.

ويسعى الحزب إلى تصنيف سوريا على أنها أحد بلاد المنشأ الآمنة فى خطوة ستسهل ترحيل من يفشل فى الحصول على حق اللجوء.

ويشكل السوريون أكبر جماعة بمفردها من الساعين للجوء بين أكثر من مليون مهاجر وصلوا إلى ألمانيا منذ منتصف 2015 فرارا من الحرب والفقر.

وكان تدفق المهاجرين الذى سهله قرار المستشارة أنجيلا ميركل فى 2015 بفتح حدود ألمانيا بمثابة منحة لحزب البديل من أجل ألمانيا. فقد حصل الحزب على 12.6 فى المئة من الأصوات فى الانتخابات التى جرت فى سبتمبروأصبح أكبر حزب معارض وأول حزب يمينى متطرف يدخل البرلمان الألمانى منذ الستينات.

وقال بيان للمشرعين على صفحة كريستيان بليكس، وهو عضو فى برلمان ولاية نورد راين فستفاليا بغرب ألمانيا، على فيسبوك إنه وستة آخرين من أعضاء الحزب بعضهم أعضاء فى البرلمان الاتحادى يقومون بزيارة خاصة لسوريا منذ الخامس من مارس آذار.

وقال البيان "الخبرات التى يكتسبها هؤلاء البرلمانيون ستتيح لهم تقييم الوضع فى سوريا بشكل منطقى فيما يتعلق بالمناقشات المستمرة بشأن تصنيفها كبلد منشأ آمن وهو ما سيؤثر أيضا على القرار الخاص بوقف ترحيل من يتم رفض طلبهم للجوء".

ويهاجم حزب البديل من أجل ألمانيا عادة وسائل الإعلام بوصفها غير موثوق فيها وقال البيان ِإن الحزب لا يثق فى التغطية الألمانية لما يحدث فى سوريا، ولذلك يسعى النواب إلى التعرف بشكل مباشر على الحياة فى المناطق التى استعادتها الحكومة بسوريا وجهودها لتوفير الخدمات للاجئين العائدين.

واقترح حزب البديل من أجل ألمانيا فى نوفمبر إعادة نصف مليون لاجئ سورى لوطنهم قائلا إن الحرب انتهت تقريبا وإن الرئيس بشار الأسد حث اللاجئين على العودة لديارهم، لكن الأمم المتحدة تقول إن القتال مازال مستمرا فى مناطق كثيرة فى حرب أهلية معقدة أودت بحياة مئات الآلاف منذ 2011 وأجبرت الملايين على الفرار من ديارهم فى أسوأ أزمة لاجئين منذ الحرب العالمية الثانية.

ولم تُرحل ألمانيا أحدا إلى سوريا منذ 2012 ومددت فى ديسمبر هذه السياسة حتى نهاية 2018.

ونشر بليكس صورا لطرق مزدحمة وحوض سباحة ولمبان ومعها تعليق قال إنهم وصلوا إلى دمشق وأضاف "نادرا ما ترى أى عسكريين. هناك إعلانات عن الهواتف المحمولة والتلفزيونات. حياة يومية طبيعية".

وقال بليكس فى تعليق منفصل على فيسبوك إن الوفد تحدث إلى ممثلين للبرلمان السورى والتقى مع المفتى العام لسوريا الشيخ أحمد بدر الدين حسون الذى نقل عنه بليكس دعوته لكل اللاجئين السوريين إلى العودة لديارهم. وقال المشرعون إنهم يعتزمون أيضا زيارة منشآت تعليمية.