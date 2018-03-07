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حريق يلتهم فندقا بتركيا ورواده يلقون أنفسهم من النوافذ هربا من النيران

الأربعاء، 07 مارس 2018 07:35 م
حريق يلتهم فندقا بتركيا ورواده يلقون أنفسهم من النوافذ هربا من النيران حريق أرشيفية





رويترز
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شب حريق فى فندق بمدينة إزمير بغرب تركيا اليوم الأربعاء ما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص حسبما أوردت وكالة أنباء الأناضول.

وأضافت الوكالة أن المصابين نقلوا للمستشفى للعلاج وأن سبب الحريق لم يعرف بعد.

وأظهرت لقطات صورها التلفزيون المحلى (أزمير خبر) سقوط امرأة حاولت الفرار لمبنى مجاور بينما طوقت النيران الفندق المكون من خمسة طوابق.

وقفزت امراة أخرى من أحدى النوافذ هربا من اللهب.


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