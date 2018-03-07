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حبس ضابط شرطة بالدقهلية 4 أيام فى واقعة مقتل شاب بالمنزلة

الأربعاء، 07 مارس 2018 07:49 م
حبس ضابط شرطة بالدقهلية 4 أيام فى واقعة مقتل شاب بالمنزلة كلابش - أرشيفية





الدقهلية شريف الديب
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أمر رئيس نيابة شمال المنصورة الكلية، بإشراف المستشار خالد ممدوح خضر المحامى العام لنيابات شمال الدقهلية، بحبس ضابط شرطة بمركز المنزلة 4 أيام على ذمة التحقيقات، والتحفظ على سلاحه الميرى، وإرساله إلى الأدلة الجنائية لفحصه، وذلك فى واقعة مقتل شاب بالمركز بطلق نارى، أثناء قيام الضابط بحملة أمنية على أحد المقاهى، وتصادف مرور الشاب بالشارع فسقط قتيلا.

وكشفت  تقرير الطب الشرعى المبدئى للمجنى عليه "محمد خطاب" 33 سنة، أن الوفاة نتيجة الإصابة بطلق نارى له فتحة دخول وخروج من منتصف الظهر بالناحية الشمال، أدت الى اختراق القلب وإحداث ثقب به وحدوث تهتك بالضلوع، ما أدى إلى وفاته فى الحال.

واستمعت النيابة الكلية إلى أقوال رئيس المباحث المركز، والذى أكد أنه أثناء تفقد "م ال" ملازم أول، الحالة الأمنية بمنطقة الجرن عند أحد المقاهى بالمنطقة، نشبت بعض المشادات وفوجئ بسقوط شاب ووفاته، ولا يعلم أسباب وفاته.


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