حالة الطقس اليوم الأربعاء 7/3/2018 فى مصر والدول العربية







كتب محمود راغب

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية، اليوم الأربعاء، ففى مصريتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء طقس حار على السواحل الشمالية شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا بارد ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا والشوائب العالقة نهارا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على غرب البلاد مثيرة للرمال والأتربة، إلى جانب ارتفاع في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية.

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيف إلي معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلي متر ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية.

الطقس فى الأردن

نهارًا: تستمر درجات الحرارة أعلى من مُعدلاتها المُعتادة في مثل هذا الوقت من العام بحدود 3-4 درجات مئوية، ويكون الطقس لطيفاً وغالباً مُشمس في عموم المناطق. ودافئاً نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

في خليج العقبة، الرياح: جنوبية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، وحالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (20-30 سم)، ودرجة حرارة سطح مياه البحر: 21 درجة مئوية.

ليلًا:تسود، من جديد، أجواء أقل برودة من المُعتاد في عموم المناطق، وتكون الرياح متقلبة الاتجاهات وخفيفة السرعة.

الطقس فى فلسطين

لا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة، بحيث تبقى أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 5 درجات مئوية، ويكون الطقس غالباً صافٍ، وربيعياً لطيفاً نهاراً، ومائلاً للبرودة ومغبراً ليلاً، وتكون الرياح متقلبة الا تجاه معتدلة السرعة تنشط أحيانا.