جون كاسن لبطل مصر فى "كيك بوكسينج": "مستنيينك فى بريطانيا"







كتب هيثم سلامة

نشر جون كاسن، السفير البريطانى فى القاهرة، عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، صورته مع صلاح عزازى بطل مصر فى الكيك بوكسينج.

وعلق السفير البريطانى جون كاسن، على الصورة قائلاً:"مصر مش بس مسيطرة فى الاسكواش، إنما فى الكيك بوكسينج كمان.. صلاح عزازى بطل العالم 2017 وفائز بأكثر من 16 ميدالية دولية ما شاء الله.. مستنيينك البطولة الجاية فى بريطانيا".

وشارك "صلاح عزازى" فى بطولة العالم الأخيرة بلعبة "الكيك بوكسينج"، التى أقيمت فى البرتغال وفاز بالميدالية الذهبية وزن 90، والفضية فى الوزن المفتوح.

وقال "عزازى" فى بيان، إن مصر شاركت فى هذه البطولة بفريق مكون من عدة لاعبين، وأن وزارة الخارجية المصرية قدمت لهم كل الدعم والمساندة، ووزارة الشباب والرياضة تجاهلتهم تمامًا.