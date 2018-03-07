"جوتيريس" يدعو أطراف النزاع فى سوريا للسماح بوصول المساعدات الانسانية







(أ ف ب)

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، أطراف النزاع فى سوريا إلى السماح "فورا" بوصول قوافل المساعدات الإنسانية إلى محتاجيها ولا سيما فى الغوطة الشرقية المحاصرة قرب دمشق والتى تواصل قوات النظام قصفها على الرغم من الهدنة.

وقال جوتيريس فى بيان إنه يحضّ كل المتحاربين على "السماح فورا بوصول آمن وخال من العوائق لكى يتاح لقوافل أخرى إيصال المواد الاساسية لمئات آلاف الاشخاص الذين هم بأمسّ الحاجة اليها، ولا سيما لإنجاز توصيل المساعدات إلى دوما، بما فى ذلك المواد الطبية ومواد النظافة، فى موعدها المقرر فى 8 مارس".