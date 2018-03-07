video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 07 مارس 2018 05:39 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

"جوتيريس" يدعو أطراف النزاع فى سوريا للسماح بوصول المساعدات الانسانية

الأربعاء، 07 مارس 2018 03:33 ص
"جوتيريس" يدعو أطراف النزاع فى سوريا للسماح بوصول المساعدات الانسانية الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس





(أ ف ب)
إضافة تعليق

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، أطراف النزاع فى سوريا إلى السماح "فورا" بوصول قوافل المساعدات الإنسانية إلى محتاجيها ولا سيما فى الغوطة الشرقية المحاصرة قرب دمشق والتى تواصل قوات النظام قصفها على الرغم من الهدنة.

وقال جوتيريس فى بيان إنه يحضّ كل المتحاربين على "السماح فورا بوصول آمن وخال من العوائق لكى يتاح لقوافل أخرى إيصال المواد الاساسية لمئات آلاف الاشخاص الذين هم بأمسّ الحاجة اليها، ولا سيما لإنجاز توصيل المساعدات إلى دوما، بما فى ذلك المواد الطبية ومواد النظافة، فى موعدها المقرر فى 8 مارس".

 

       

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

روسيا: المسلحون فى الغوطة الشرقية السورية يواصلون خرق الهدنة

جوتيريس

سوريا

أطراف النزاع فى سوريا

الغوطة

الامم المتحدة




لا تفوتك
الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

مصادر: إحباط محاولة اقتحام كابينة قيادة طائرة مصر للطيران بعمان

مصادر: إحباط محاولة اقتحام كابينة قيادة طائرة مصر للطيران بعمان

كيف يتحدد سعر الدولار فى الموازنة العامة للدولة؟.. التوقعات الاقتصادية لمتوسط قيمة "الأخضر" مقابل الجنيه ومشاورات البنك المركزى مع المالية أهم عوامل التقييم.. وواردات البترول والسلع والمنح الأجنبية الأكثر تأثرا

كيف يتحدد سعر الدولار فى الموازنة العامة للدولة؟.. التوقعات الاقتصادية لمتوسط قيمة "الأخضر" مقابل الجنيه ومشاورات البنك المركزى مع المالية أهم عوامل التقييم.. وواردات البترول والسلع والمنح الأجنبية الأكثر تأثرا

على طريقة "كده رضا".. شخص يطلق على نجليه نفس الاسم للنصب على الجهات الحكومية وتضليل المباحث.. 2"إسلام" يقودان تشكيلا عصابيا للسرقة بالإكراه فى شبرا الخيمة.. الأحوال المدنية تكشفهما والجنايات تقضى عليهما بالمؤبد

على طريقة "كده رضا".. شخص يطلق على نجليه نفس الاسم للنصب على الجهات الحكومية وتضليل المباحث.. 2"إسلام" يقودان تشكيلا عصابيا للسرقة بالإكراه فى شبرا الخيمة.. الأحوال المدنية تكشفهما والجنايات تقضى عليهما بالمؤبد

صور.. مؤتمر جماهيرى حاشد لدعم الرئيس السيسي فى "سمسطا" ببنى سويف

صور.. مؤتمر جماهيرى حاشد لدعم الرئيس السيسي فى "سمسطا" ببنى سويف

الصحف الإنجليزية: محمد صلاح خارج تشكيل مباراة ليفربول وبورتو

الصحف الإنجليزية: محمد صلاح خارج تشكيل مباراة ليفربول وبورتو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة