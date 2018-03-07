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"جنايات القاهرة" تستمع لدفاع طارق النهرى فى إعادة محاكمته بأحداث "الوزراء"

الأربعاء، 07 مارس 2018 01:00 ص
"جنايات القاهرة" تستمع لدفاع طارق النهرى فى إعادة محاكمته بأحداث "الوزراء" الفنان طارق النهرى





كتب أحمد حسنى
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تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار ناجى شحاتة، سماع مرافعة دفاع الفنان طارق النهرى و3 آخرين، فى إعادة محاكمتهم بـ"أحداث مجلس الوزراء" وحرق المجمع العلمى.

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين عبد الرحمن صفوت وأحمد عبد الحكم وسكرتارية أحمد صبحى.

وكانت المحكمة قضت بمعاقبة الفنان طارق النهرى غيابيا بالسجن المؤبد على خلفية اتهامه بالتورط فى حرق المجمع العلمى والتجمهر والتظاهر وحيازة أسلحة نارية.

واشتعلت النيران فى المجمع العلمى خلال ديسمبر 2011، وألقى القبض على طارق النهرى فى إبريل 2012 بتهمة التورط فى القضية، وأخلت النيابة سبيل طارق النهرى بعدها بأيام، وأصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة أحكاما غيابية بالسجن المؤبد ضد النهرى وآخرين.

وأسندت النيابة للمتهمين تهم مقاومة السلطات والحريق العمد لمبانٍ ومنشآت حكومية، وإتلافها واقتحامها وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف، والشروع فى اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض السيارات التابعة لوزارة الصحة.


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