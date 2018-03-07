"جنايات القاهرة" تجدد حبس 24 متهما بالتخابر مع تركيا 45 يوما







كتبت أمنية الموجي

جددت محكمة جنايات القاهرة، حبس 24 متهما لمدة 45 يوما احتياطيا، على خلفية استكمال التحقيقات فى اتهامهم وآخرين هاربين داخل البلاد وخارجها، بالتخابر مع دولة تركيا.

صدر القرار من الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار صبحي اللبان، وعضوية المستشارين محمد حبيب وخالد أبوالليل.

يشار إلى أن نيابة أمن الدولة بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، أمرت بحبس المتهمين، بعدما كشفت التحريات عن اتفاق عناصر تابعة لأجهزة الأمن والاستخبارات التركية مع عناصر من تنظيم الإخوان الدولى، على وضع مخطط يهدف استيلاء جماعة الإخوان الإرهابية على السلطة فى مصر، عن طريق إرباك الأنظمة القائمة في مؤسسات الدولة المصرية بهدف إسقاطها.