"جنايات القاهرة" تجدد حبس 24 متهما بالتخابر مع تركيا 45 يوما

"جنايات القاهرة" تجدد حبس 24 متهما بالتخابر مع تركيا 45 يوماالأربعاء، 07 مارس 2018 10:55 م
محكمة - أرشيفية
كتبت أمنية الموجي
إضافة تعليق
جددت محكمة جنايات القاهرة، حبس 24 متهما لمدة 45 يوما احتياطيا، على خلفية استكمال التحقيقات فى اتهامهم وآخرين هاربين داخل البلاد وخارجها، بالتخابر مع دولة تركيا.
صدر القرار من الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار صبحي اللبان، وعضوية المستشارين محمد حبيب وخالد أبوالليل.
يشار إلى أن نيابة أمن الدولة بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، أمرت بحبس المتهمين، بعدما كشفت التحريات عن اتفاق عناصر تابعة لأجهزة الأمن والاستخبارات التركية مع عناصر من تنظيم الإخوان الدولى، على وضع مخطط يهدف استيلاء جماعة الإخوان الإرهابية على السلطة فى مصر، عن طريق إرباك الأنظمة القائمة في مؤسسات الدولة المصرية بهدف إسقاطها.
إضافة تعليق
لبيك اللهم لبيك.. "التضامن": بدء اختيار مشرفى حجاج الجمعيات السبت.. عدم تجاوز سن الستين أهم الشروط.. إلزام المقصرين فى خدمة زوار بيت الله بسداد كامل اشتراك الرحلة.. والانتهاء من تعاقدات الفنادق لـ12 ألف حاج
الزمالك يسعى للتغلب على عدة أزمات فى ضربة البداية بالكونفدرالية.. سوء أرضية ملعب ديتشا الإثيوبى.. مواجهة منافس مجهول.. المشاركة الأفريقية الأولى لجلال و11 لاعباً.. وتحقيق نتيجة إيجابية قبل العودة أبرز التحديات
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة