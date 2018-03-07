جمارك مطار القاهرة تحبط تهريب كمية من مستحضرات التجميل بـ450 ألف جنيه

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الأولى فى مبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولى، برئاسة أحمد العشرى مدير الجمرك، من إحباط محاولة تهريب كمية من أدوات ومستحضرات التجميل، بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته، وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

كان محمد عبد التواب، مأمور التفتيش بالجمرك، قد اشتبه خلال إنهاء إجراءات تفتيش ركاب رحلة شركة الطيران السعودية القادمة من الرياض، فى الراكب المصرى "ع. س. م"، الذى كان يحمل 3 شنط كبيرة وشنطة يد "هاندباج"، وبالعرض على الديب عبد الحى، نائب مدير الجمرك، قرر تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أحمد الشريف، مأمور الفحص، الذى أيد الاشتباه.

تم تكليف بسمة شلبى، مأمور الجمرك، لتفتيش حقائب الراكب، وتبين وجود 754 علبة أدوات ومستحضرات تجميل من ماركات عالمية مخبأة داخل الحقائب وفى أجنابها وبين طيات الملابس، وتقدر قيمة المضبوطات بـ450 ألف جنيه، فقرر محمد قناوى، مدير عام جمارك مبنى الركاب رقم 2، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 9 لسنة 2008.

يأتى ذلك فى إطار تنفيذ تعليمات الدكتور مجدى عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك، وإبراهيم عبد اللطيف، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب، بتشديد الرقابة على كل المطارات والمنافذ الجمركية، وإحباط كل محاولات التهرب الجمركى‏.