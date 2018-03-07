جامعة طنطا تشارك فى مؤتمر QS بالبحرين ضمن 70 جامعة إقليمية وآسيوية وإفريقية

الغربية - مصطفى عادل

شاركت جامعة طنطا فى مؤتمر الـ QSالثامن، والذى عقد فى العاصمة البحرينية المنامة، والذى نظمته جامعة البحرين خلال الفترة من 4-6 مارس 2018، بمشاركة أكثر من 70 جامعة من 40 دولة إقليمية وآسيوية وإفريقية.

وتناول المؤتمر التميّز فى التعليم الجامعى، فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وهو المؤتمر الثامن للناشرين المعتمدين لتصنيف الجامعات العالمى كيو إس، المعروف بـQS MAPLE 2018، والذى يأتى تحت عنوان "المؤتمر الاستراتيجى السنوى الثامن للشرق الأوسط وإفريقيا لتعزيز التميز الجامعى بجميع أشكاله".

وعن هذه المشاركة، قال رئيس الجامعة الدكتور مجدى سبع، إن مشاركة الجامعة بهذا الحدث والفعاليات الأخرى المشابهة سيعزز من مكانتها على المستوى الدولى، ويدعم الجهود الرامية إلى إعادة التفكير فى المناهج والطرق التعليمية المستخدمة حالياً وإعادة صياغتها، موضحاً أن هذا الأمر يعد من الأولويات الإستراتيجية التى وضعتها الجامعة ضمن خطتها الإستراتيجية للفترة المقبلة، فضلاً عن حرص إدارة الجامعة على استمرارية تميز الجامعة بصفتها واحدة من أعرق الجامعات المصرية والعربية.