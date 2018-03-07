جامعة سيناء تبدأ إتاحة المحاضرات إلكترونيا للطلاب 10 مارس الجارى







وائل ربيعى

أعادت جامعة سيناء تأكيدها بأنه لن يضار أى طالب نتيجة تأخر بدء الفصل الدراسى الثانى ربيع 2018، موضحة أن هناك خطط بديلة أعدتها الجامعة واعتمدها مجلس الجامعات الخاصة والأهلية لتعويض المحاضرات والدروس العلمية لطلاب جميع الكليات فور بدء الدراسة.

وقالت الجامعة، فى بيان رسمى لها، إنها ستبدأ فى إتاحة المحاضرات فى أشكاليها الإلكترونية المختلفة على موقع الجامعة لطلاب الكليات تباعا، وذلك اعتبارا من يوم 10 مارسى الجارى لطلاب فرع القنطرة واعتبارا من يوم 24 مارس الجارى لطلاب فرع العريش، مؤكدة أن الأشكال الإلكترونية المختلفة للمحاضرات التى سوف تتاح للطلاب اعتبارا من التواريخ السابقة لن تكون بديلة عن المحاضرات والدروس العلمية التى سيتلقاها الطلاب وجها لوجه عند بدء الدراسة.

وأشارت جامعة سيناءإلى أن الغرض الأساسى من هذه المحاضرات الإلكترونية هو مساعدة الطلاب على التحصيل وفقا لمتطلبات الجودة.

كانت الدراسة بجامعة سيناء بفرعيها توقفت عقب بدء القوات المسلحة للعملية العسكرية الشاملة على الإرهاب بسيناء.