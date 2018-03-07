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توسك ردا على ترامب: الحروب التجارية "سيئة ومن السهل خسارتها"

الأربعاء، 07 مارس 2018 04:13 م
توسك ردا على ترامب: الحروب التجارية "سيئة ومن السهل خسارتها" دونالد توسك رئيس المجلس الاوروبى





لوكسمبورغ (أ ف ب)
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رد رئيس المجلس الاوروبى دونالد توسك، الاربعاء بشكل مباشر على الرئيس الاميركى دونالد ترامب، معتبرا ان الحروب التجارية "سيئة ومن السهل خسارتها"، وذلك بعد ان هدد الرئيس الاميركى بفرض رسوم جمركية على واردات الصلب والالمينيوم.

وردا على قول ترامب ان هذه الحروب "جيدة ومن السهل الانتصار فيها"، قال توسك فى مؤتمر صحافى عقده فى لوكسمبورج "الحقيقة هى العكس تماما"، وتابع توسك "لهذا السبب اعتقد بقوة ان الوقت حان لكى يتحرك المسؤولون السياسيون على جانبى الاطلسى بشكل مسؤول".

وفيما كانت المفوضية تعرض من بروكسل استراتيجيتها للرد على تهديدات ترامب، اعلن توسك انه يتوقع حصول "نقاش رائع" خلال القمة المقبلة للاتحاد الاوروبى فى بروكسل فى الثانى والعشرين والثالث والعشرين من مارس، وكان توسك استهل كلامه بالقول "هناك خطر نشوب نزاع تجارى جدى بين الولايات المتحدة وبقية دول العالم وبينها الاتحاد الاوروبي".

 


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دونالد توسك




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