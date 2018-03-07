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"تنمية المشروعات" ينفذ دورات تدريبية لـ420 فتاة وسيدة بالمنيا والبحر الأحمر

الأربعاء، 07 مارس 2018 01:12 م
"تنمية المشروعات" ينفذ دورات تدريبية لـ420 فتاة وسيدة بالمنيا والبحر الأحمر نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات الصغيرة





كتب إسلام سعيد
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أكدت نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على أن أحد محاور عمل الجهاز تهدف إلى دعم وتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا من خلال تقديم المزيد من الخدمات التدريبية الجديدة والمتطورة التى تنمى قدرات السيدات وتؤهلهن لإقامة مشروعاتهن الصغيرة بنجاح مما يساعدهن على المشاركة فى تنمية المجتمع ويحقق لهن مردودًا اقتصاديًا يساعد على رفع مستوى المعيشة لهن ولأسرهن.

 

وأضافت جامع، أن مبادرات التدريب على الصناعات الحرفية فى مختلف المحافظات هى ضمن برنامج عمل وحدة النوع الاجتماعى ومشروع التمكين الاجتماعى والاقتصادى والقانونى للمرأة المصرية والذى يتم تمويله بمنحة من المعونة السويدية وينفذ بالتعاون مع الجمعيات الاهلية فى العديد من محافظات مصر، مشيرة إلى أن تنفيذ هذه المبادرات يأتى فى إطار توجيهات المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة الجهاز بالاهتمام بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التى تنفذها المرأة والتوسع فى تمويلها وتأهيل السيدات لريادة الأعمال وإتاحة فرص عمل لهن من خلال هذا القطاع الاقتصادى الهام.

 

وأشارت نيفين جامع، إلى قيام الجهاز بتنفيذ مجموعة من برامج التدريبة على الصناعات الحرفية لسيدات وفتيات محافظة البحر الأحمر فى إطار نفس المشروع وبالتعاون مع الجمعيات الأهلية حيث تقوم جمعية تنمية المجتمع المحلى برأس غارب وجمعية التدريب المهنى والأسر المنتجة بالغردقة بعقد 6 دورات تدريبية للمهن الحرفية فى مجال الملابس والكروشيه والخرز لعدد 125سيدة، بالإضافة إلى عقد 4 دورات تدريبية فى ريادة الأعمال وإدارة المشروعات متناهية الصغر لعدد 120 متدربة.

 

وأوضحت الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الجهاز قام بتنفيذ دورات تدريبية على الحرف اليدوية بمحافظة المنيا بالتعاون مع جمعية سيدات الأعمال بالمنيا واستفاد من تلك الدورات 175 فتاة تم تدريبهن على فنون صناعة الخيامية حيث أنها من المنتجات النادرة والتى تلاقى إقبالا شديدا فى المناطق السياحية.


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