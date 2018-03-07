تعيين أمين حزب مستقبل وطن مديراً عاماً لتعليم كفر الشيخ

تعيين أمين حزب مستقبل وطن مديراً عاماً لتعليم كفر الشيخالأربعاء، 07 مارس 2018 11:42 م
سلامة الويشى أمين مستقبل وطن مديراً عاماً لتعليم كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان
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أصدر اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، قراراً حمل رقم 4815، بتكليف سلامة رزق الويشى مديرًا عامًا للتعليم العام بالمديرية، والمهندس محمد محمود السبكى، مديرًا عامًا للتعليم الفنى بديوان مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ.
يذكر أن سلامه الويشى، كان يشغل مدير إدارة مطوبس التعليمية ثم تولى مديراً لمكتب وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، وتم تكليفه مديراً عاماً للتعليم العام بالمديرية، كما يشغل الويشى أمين حزب مستقبل وطن بكفر الشيخ. وكان يشغل المهندس محمد السبكى مدير إدارة بيلا التعليمية، وكان يشغل مديراً لإدارة قلين التعليمية، وتم تكليفه مديراً للتعليم الفنى بالمديرية التعليمية، ومنذ تولى السبكى إدارة بيلا التعليمية تغيرت المنظومة التعليمية بها إلى الأفضل بشكل كبير خلال توليه منصبه.
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