تعرف على مستهدفات الحكومة للنمو الاقتصادى خلال السنوات الأربعة القادمة







كتب : مصطفى عبد التواب

تستهدف الحكومة الوصول بمعدل النمو الاقتصادى خلال السنوات الأربعة القادمة إلى 7% وفيما يلى مراحل التطور المستهدفة من خلال خطة الحكومة متوسطة المدى التى تُعدها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى.

1- خلال العام 2018-2019 تسهدف الحكومة الوصول بمعدل النمو إلى 5.8% .

2- خلال العام 2019-2020 تسهدف الحكومة الوصول بمعدل النمو إلى 6.2% .



3-خلال العام 2020-2021 تسهدف الحكومة الوصول بمعدل النمو إلى 6.6%.

4- خلال العام 2021-2022 تسهدف الحكومة الوصول بمعدل النمو إلى 7% .

وتستهدف الحكومة خلال العام المالى الجارى والذى ينتهى خلال شهر يونيو القادم الوصول بمعدل النمو ما بين 5.3% و 5.5% بزيادة أكثر من 1% عن العام الماضى 2016-2017 والذى سجل خلاله الاقتصاد المصرى نموا مقدراه 4.2%.





