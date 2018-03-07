تعرف على مستهدفات الحكومة للنمو الاقتصادى خلال السنوات الأربعة القادمة

تعرف على مستهدفات الحكومة للنمو الاقتصادى خلال السنوات الأربعة القادمةالأربعاء، 07 مارس 2018 02:00 ص
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى
كتب : مصطفى عبد التواب
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تستهدف الحكومة الوصول بمعدل النمو الاقتصادى خلال السنوات الأربعة القادمة إلى 7% وفيما يلى مراحل التطور المستهدفة من خلال خطة الحكومة متوسطة المدى التى تُعدها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى.
1- خلال العام 2018-2019 تسهدف الحكومة الوصول بمعدل النمو إلى 5.8% .
2- خلال العام 2019-2020 تسهدف الحكومة الوصول بمعدل النمو إلى 6.2% .
3-خلال العام 2020-2021 تسهدف الحكومة الوصول بمعدل النمو إلى 6.6%.
4- خلال العام 2021-2022 تسهدف الحكومة الوصول بمعدل النمو إلى 7% .
وتستهدف الحكومة خلال العام المالى الجارى والذى ينتهى خلال شهر يونيو القادم الوصول بمعدل النمو ما بين 5.3% و 5.5% بزيادة أكثر من 1% عن العام الماضى 2016-2017 والذى سجل خلاله الاقتصاد المصرى نموا مقدراه 4.2%.
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