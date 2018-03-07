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الأربعاء، 07 مارس 2018 05:39 م
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تعاون بين مكتبة الإسكندرية وجامعة ليفربول

الأربعاء، 07 مارس 2018 05:34 م
تعاون بين مكتبة الإسكندرية وجامعة ليفربول الدكتور مصطفى الفقى مدير مكتبة الإسكندرية





الإسكندرية جاكلين منير
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أهدى الدكتور مصطفى الفقى مدير مكتبة الإسكندرية، عددا من مطبوعات المكتبة إلى جامعة "ليفربول هوب "، ووعد بالعمل على تأسيس مكتبة عربية داخل الجامعة بناء على طلبهم.

وأشار بيان صادر من مكتبة الإسكندرية إلى أنه قد اتفق الطرفان على إقامة عدد من البرامج البحثية المشتركة وتبادل الزيارات والأساتذة الجامعيين، ومن المعروف أن رئيس جامعة ليفربول هوب هو الدكتور جيرالد بيلى من جنوب إفريقيا، وكان قريبا من الزعيم الإفريقى نيلسون مانديلا، والقس ديزموند توتو الحائز على جائزة نوبل للسلام عام 1984.

ويذكر أن هناك محاولات تجرى حاليًا لتوطيد العلاقات بين مدينتى الإسكندرية وليفربول فى إطار مشروع توأمة بينهم.


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