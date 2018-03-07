تحرير 1065 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية







الإسماعيلية - صبرى غانم

نظمت مديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية، ومباحث المرور، حملة مرورية وأمنية تنفيذًا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير الأمن، وذلك لإعادة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.

وأسفرت مجهودات الحملة، التى رأسها العميد حمدى عبد النبى مدير إدارة المرور، والرائد عادل الجزار رئيس مباحث المرور، عن تحرير وضبط 1065 مخالفة مرورية متنوعة، شملت 326 مخالفة مرورية متنوعة " نموذج 125"، و39 مخالفة إزالة ملصقات، و54 مخالفة انتظار خاطئ، وحجز 12 سيارة، و118 مخالفة سحب رخص قيادة وتسيير، و45 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة، وسحب 31 رخصة لعدم الصلاحية الفنية، و29 رخصة لمخالفة البيئة، و65 مخالفة تجاوز سرعة "رادار"، وسحب 33 رخصة لمخالفة خط السير، و38 مخالفة لعدم تشميع الحمولة، و36 مخالفة عدم صلاحية الأنوار، وسحب 55 رخصة للسير يسار الطريق.

كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 53 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم، و41 مخالفة سيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق"، و44 مخالفة عدم صلاحية الإطارات، و47 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، حيال المخالفين، وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.