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تجديد حبس متهم بقتل عاملين عاتباه على معاكسة فتاة فى الطالبية 15 يوما

الأربعاء، 07 مارس 2018 12:55 م
تجديد حبس متهم بقتل عاملين عاتباه على معاكسة فتاة فى الطالبية 15 يوما مشاجرة - أرشيفية





كتب أحمد الجعفرى
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جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، حبس "محمود.م" الشهير بـ"لمونة" مسجل خطر سرقة بالإكراه، 15 يوماً على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل عاملين بالطالبية، بعدما عاتباه على معاكسة خطيبة أحدهما، واستعجلت النيابة تقرير الطب الشرعى الخاص بالضحايا؛ لإرفاقه بملف التحقيقات.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم انتهى من قضاء فترة عقوبة السجن قبل الحادث بفترة قصيرة، لاتهامه فى قضية سرقة بالإكراه، وأنه تشاجر مع أحد المجنى عليهما، لمعاتبة القتيل له على معاكسته خطيبته، حيث استعان الضحية بصديقه المجنى عليه الثانى، وتقابلا مع المتهم بمنطقة الطالبية، ونشبت بينهما مشاجرة، أشهر خلالها المتهم مطواة، وسدد طعنة نافذة للمجنى عليه الأول برقبته اسقطته قتيلا، بينما طعن القتيل الثانى بقلبه وفر هاربا.

وبإعداد كمين للمتهم تمكن الرائد سامح بدوى رئيس مباحث الطالبية والنقيب محمد طارق من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، حيث عاكس خطيبة أحد المجنى عليهما، ما أدى إلى نشوب مشاجرة بينهم، دفعته للاعتداء عليهما بمطواة، وحرر محضرا بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.


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