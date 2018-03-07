تأخر إقلاع 3 رحلات جوية دولية من مطار القاهرة الدولى







كتب هانى عثمان

شهد مطار القاهرة الدولى، اليوم ، تأخر إقلاع 3 رحلات جوية دولية بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل، حيث تأخرت رحلة شركة نسما 110 والمتجهة الى حائل بالمملكة العربية السعودية، ساعتين عن موعد إقلاعها لظروف التشغيل.

وقالت مصادر ملاحية بالمطار، إن المطار شهد تأخر إقلاع رحلة شركة نسما، بالاضافة إلى تأخر رحلة شركة مصر للطيران 687 والمتجهة إلى الدمام ساعة لظروف التشغيل، وأيضا رحلة الخطوط السعودية 324 ، ساعة ونصف لأعمال الصيانة.