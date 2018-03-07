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تأجيل إعادة محاكمة 16 متهما بقضية "فض اعتصام النهضة" لـ 4 أبريل

الأربعاء، 07 مارس 2018 01:21 م
تأجيل إعادة محاكمة 16 متهما بقضية "فض اعتصام النهضة" لـ 4 أبريل هيئة المحكمة





كتب إيهاب المهندس
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قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد الأمناء بطرة،، اليوم، الأربعاء، تأجيل إعادة محاكمة 16 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث فض اعتصام النهضة"، لـ 4 أبريل لسماع الشهود.

 

عقدت الجلسة برئاسة المستشار سامح سليمان، وعضوية المستشارين ومحمد عمار والسعيد محمود، وسكرتارية محمد السعيد

 

وتضمن أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات عدة تهم تفيد تدبيرهم تجمهر هدفه تكدير الأمن والسلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة ثورة 30 يونيو.

 

 

 

 

 


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