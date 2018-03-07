بريطانيا والسعودية تتفق على ضرورة العمل للتصدى لأنشطة إيران المزعزعة للاستقرار







(رويترز)

قال مكتب رئيسة وزراء بريطانيا، إن تيريزا ماى اتفقت مع سمو ولى عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان، على ضرورة العمل معا للتصدى لأنشطة إيران المزعزعة للاستقرار بالمنطقة.

واتفق الطرفان على خطط طموحة لتبادل تجارى وفرص استثمارية بقيمة 65 مليار استرلينى على مدار الأعوام القادمة.

وأضاف المكتب أن محادثات الاستثمار السعودى دلالة واضحة على الثقة الدولية فى الاقتصاد البريطانى بينما تستعد بريطانيا لمغادرة الاتحاد الأوروبي