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بدء عملية "السيل الجارف" للقضاء على آخر معاقل "القاعدة" فى اليمن

الأربعاء، 07 مارس 2018 04:09 م
بدء عملية "السيل الجارف" للقضاء على آخر معاقل "القاعدة" فى اليمن الجيش اليمنى





أ ش أ
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بدأت قوات الحزام الأمنى اليمنية بدعم من قوات التحالف العربى بقيادة المملكة العربية السعودية، عملية "السيل الجارف" لتطهير جيوب وأوكار مسلحى عناصر تنظيم "القاعدة" من مديريتى (المحفد) و (وادى حمارا) آخر معاقل للإرهابيين فى محافظة أبين اليمنية.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) اليوم الأربعاء، أن قوات الحزام الأمنى نفذت خطة عسكرية محكمة شملت حملات دهم للعناصر والجيوب الإرهابية فى محافظة أبين اليمنية، فى إطار استمرار عملية "السيل الجارف" فى ملاحقة عناصر التنظيم بمديرية (المحفد) والتى تعد أكبر معاقل "القاعدة" فى أبين، حيث كانت هناك معسكرات تدريبية فى جبال المنطقة للتنظيم.


وأشارت الوكالة إلى أن العملية أسفرت عن مقتل قيادى "القاعدة" الملقب بـ"أبو محسن باصبرين" بعد مواجهات مع قوات الحزام الأمنى، وتكبيد العناصر الإرهابية خسائر فادحة فى العتاد والأرواح، بالإضافة إلى إلقاء القبض على عنصرين خطيرين ضمن قائمة المطلوبين.


وتمكنت القوات من اقتحام المواقع التى كانت تتحصن بها عناصر تابعة لتنظيم القاعدة فى مديرية المحفد ووادى حمارا الواقع فى محافظة أبين وتطهيرها.


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