انطلاق مؤتمر القومى للمرأة و "الوطنية للانتخابات" لمناقشة خطة انتخابات الرئاسة

انطلاق مؤتمر القومى للمرأة و "الوطنية للانتخابات" لمناقشة خطة انتخابات الرئاسةالأربعاء، 07 مارس 2018 12:20 م
الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة
كتب محمود راغب _ تصوير خالد كامل
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انطلق منذ قليل، المؤتمر الذى ينظمة المجلس القومى للمرأة، بمقر المجلس، بمشاركة المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، وأعضاء الهيئة، واللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس مجلس الوزراء لشئون الانتخابات، والمستشارة ريم هندى عضوة الهيئة.
وقالت الدكتورة مايا مرسى، إن اللقاء يستهدف التعريف بدور الهيئة، ومناقشة خطة الهيئة لإدارة ومتابعة الانتخابات الرئاسية القادمة، ومشاركة المرأة فيها، واستعراض جهود المجلس فى توعيه المرأة المصرية وتحفيزها للمشاركة.
ويشارك فى اللقاء الدكتورة آمال عثمان، وزير التأمينات الاجتماعية الأسبق، وعضو مجلس النواب السابق، والمستشار عدلى حسين محافظ القليوبية الأسبق، أعضاء المجلس القومى للمرأة، ومقررات فروع المجلس بالمحافظات، وسكرتارية المرأة العاملة باتحاد عمال مصر برئاسة النائبة مايسة عطوة.
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