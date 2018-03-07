اليوم.. لقاء مفتوح لجامعة طنطا بالطلاب لإعداد القادة

بالتعاون مع الاتحاد العربي..
اليوم.. لقاء مفتوح لجامعة طنطا بالطلاب لإعداد القادةالأربعاء، 07 مارس 2018 12:00 ص
الدكتور مجدي عبد الرؤوف سبع رئيس الجامعة
الغربية - أحمد زيادة
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تنظم جامعة طنطا لقاءً مفتوحاً مع الطلاب اليوم الأربعاء ، بمركز المؤتمرات بالمجمع الطبي تحت رعاية الدكتور مجدي عبد الرؤوف سبع رئيس الجامعة وذلك ضمن سلسلة ندوات "الشباب وبناء الدولة" لإعداد القيادات والتي انطلقت فعالياتها منذ عام.
ومن المقرر أن يحاضر في اللقاء المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات ورئيس ائتلاف دعم مصر، والدكتور أسامة الأزهري أحد علماء الأزهر الشريف، والدكتورة جهاد عامر نائب رئيس الاتحاد العربي لإعداد القيادات، والدكتور صبحي عسيلة مدير تحرير الأهرام.
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