اليوم.. لقاء مفتوح لجامعة طنطا بالطلاب لإعداد القادة







الغربية - أحمد زيادة

تنظم جامعة طنطا لقاءً مفتوحاً مع الطلاب اليوم الأربعاء ، بمركز المؤتمرات بالمجمع الطبي تحت رعاية الدكتور مجدي عبد الرؤوف سبع رئيس الجامعة وذلك ضمن سلسلة ندوات "الشباب وبناء الدولة" لإعداد القيادات والتي انطلقت فعالياتها منذ عام .