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اليوم.. "جنايات قنا" تنظر محاكمة المتهمين في احداث "الهلايل و الدابودية "

الأربعاء، 07 مارس 2018 04:00 ص
اليوم.. "جنايات قنا" تنظر محاكمة المتهمين في احداث "الهلايل و الدابودية " محكمة





أسيوط - محمود عجمى
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تنظر الدائرة الثانية عشر بمحكمة جنايات الأقصر، والمنعقدة بمجمع محاكم أسيوط، اليوم الأربعاء، محاكمة 63 متهمًا فى أحداث "الهلايل و الدابودية"، واستكمال سماع الشهود .

تعقد الجلسة برئاسة المستشار كمال فخري وعضوية المستشارين إسماعيل عبدالرحيم زيتون وطاهر نبيل نحاس، وأمانة سر محمد حفني وفراج أمين وبهاء أحمد.

كانت الدائرة الثانية عشر بمحكمة جنايات الأقصر، والمنعقدة بمجمع محاكم أسيوط، قد أجلت نظر القضية رقم 2793 جنايات أسوان لسنة 2014 والمتهم فيها 63 شخصًا في أحداث "الهلايل والدابودية"؛ في جلسه أكتوبر الماضي، بناءً علي طلب الدفاع عن المتهمين لحين استدعاء شهود الإثبات وندب لجنة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون لتفريغ الفيديوهات المقدمة في ملف القضية من قبل النيابة لتوضيح ما إذا كانت صالحة من عدمه.

وقبلت محكمة النقض، في مايو الماضي، الطعون المقدمة من المتهمين في قضية أحداث أسوان على الأحكام الصادرة بحقهم بالإعدام والسجن، والمعروفة إعلاميًا بأحداث"الهلايل والدابودية" والتي وقعت في يونيو 2014، وأسفرت عن مقتل 28 شخصا وإصابة العشرات من أبناء القبيلتين، وقررت المحكمة إلغاء أحكام الإعدام والسجن للمتهمين، وإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى، فيما قررت المحكمة عدم جواز الطعن لمتهمين اثنين، الصادر بحقهما الأحكام غيابيًا.

وكانت محكمة جنايات قنا المنعقدة، بمجمع محاكم أسيوط، قضت فى 7 يونيو 2016 ، بإعدام 26 متهما لإدانتهم فى أحداث عائلتي "الهلايل والدابودية" ، وعاقبت 21 متهما بالسجن المؤبد، و3 متهمين بالسجن 15 عاما، و10 متهمين بالسجن 3 سنوات، و3 متهمين بالسجن 10سنوات، وحبس متهمين سنتين، كما برأت 100 آخرين، ولجأ أهالى المتهمين إلى تقديم طعن في الأحكام الصادرة بحق المتهمين، أمام محكمة النقض لإلغاء حكم الإدانة الصادر ضد المتهمين من محكمة جنايات قنا، طالبا إعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة أخرى.


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