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اليوم..النطق بالحكم على معاون مباحث الإسماعيلية فى واقعة مقتل الطبيب البيطرى

الأربعاء، 07 مارس 2018 01:12 ص
اليوم..النطق بالحكم على معاون مباحث الإسماعيلية فى واقعة مقتل الطبيب البيطرى هيئة المحكمة





الإسماعيلية - صبرى غانم
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تنطق اليوم الأربعاء، محكمة جنايات الإسماعيلية بحكمها على النقيب محمد إبراهيم معاون مباحث قسم أول الإسماعيلية، فى واقعة مقتل الطبيب البيطرى بالإسماعيلية.

 

تنعقد الجلسة برئاسة المستشار بلال أبو السعود، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد أبوهاشم ومحمد مندور، بأمانة سر هيثم عمران ومحمد عبد الستار ومحمد كيلانى،سعيد صديق.

 

وكانت محكمة جنايات الإسماعيلية، فى شهر فبراير من العام قبل الماضى قد أصدرت حكمًا على معاون مباحث قسم أول بالسجن 5 سنوات بتهمة ضرب أفضى إلى موت فى واقعة وفاة الطبيب البيطرى عفيفى حسن عفيفى، و3 سنوات فى التزوير بمحرر رسمى وغرامة 5 آلاف جنيه عن تهمة سب زوجة الطبيب المتوفى.

 

وتقدم المتهم إلى محكمة النقض بطلب لنقض الحكم فقبل النقض على أن يتم إعادة محاكمته أمام دائرة أخرى، وتم التأجيل لجلسة اليوم للنطق بالحكم عقب طلب الدفاع باستدعاء شهود الإثبات لمناقشتهم وعقب سماع المحكمة لدفاع المتهم أصدرت قرارها المتقدم .

 


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