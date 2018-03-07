اليوم.. المجلس التصديرى للسلع الهندسية يشارك بمعرض متخصص فى الهند







كتب إسلام سعيد

يشارك المجلس التصديرى للسلع الهندسية اليوم فى أحد المعارض المتخصصة فى الهند بهدف دعم تواجد صادرات السلع الهندسية بالأسواق الخارجية.

ويسعى المجلس التصديرى لزيادة الصادرات إلى السوق الأفريقى ايضا بإجراء دراسات حول أهم القطاعات التى سيتم التركيز عليها منها تشكيل المعادن وأدوات المائدة، وهى قطاعات بها قيمة مضافة ولاتحتاج إلى خدمات ما بعد البيع مما يسهل عمليه اختراقها للأسواق.