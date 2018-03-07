النيابة تطلب التحريات حول تشاجر 9 خفراء بسبب خلاف على الحراسة بالصف







كتب أحمد الجعفرى

طلبت نيابة الصف بجنوب الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية حول نشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بين 9 خفر اء بسبب الخلاف على أحقية كل منهم فى حراسة إحدى الشركات بالصف، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة، كما طلبت النيابة التقرير الطبى الخاص بالمصابين.

تلقي رئيس مباحث مركز شرطة الصف، بلاغا يفيد نشوب مشاجرة، وإطلاق أعيرة نارية بين عدد من الأشخاص، فانتقل رجال المباحث إلي محل الواقعة، وتبين أن مشاجرة نشبت بين 9 خفراء أمن خاص بسبب الخلاف علي أولوية تأمين شركة، حيث أطلق أحدهم أعيرة نارية.

وأسفرت المشاجرة عن إصابة طرفي المشاجرة، وتم ضبط المتهمين، كما تم ضبط اثنين من أفراد الأمن العاملين بالشركة لاتهامهما بإطلاق أعيرة نارية في الهواء لتفريق المتشاجرين، وحرر محضر بالواقعة.

وأخطر اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث واللواء محمد عبد التواب مدير المباحث الجنائية، وباشرت النيابة التحقيق.