النائب العام الإيرانى يلاحق منظمى حفل "احتفال بيوم المرأة الإيرانية"







(أ ف ب)

أعلن المدعى العام الايرانى محمد جعفر منتظرى انه ينوى ملاحقة منظمى حفل نظمته بلدية طهران احتفالا بيوم المرأة الإيرانية، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الطلابية "ايسنا".

وأظهر تسجيل فيديو انتشر على نطاق واسع على شبكات التواصل الاجتماعي، فتيات يرقصن أمام جمهور مختلط فى العاصمة الإيرانية، ما أثار انتقادات المحافظين.

وتظهر فى الفيديو فتيات يرتدين سراويل الجينز الضيقة فى عرض اشبه برقص الباليه على وقع موسيقى اوركسترا تقليدية وكورس يتألف بغالبيته من النساء.

وحضر رئيس بلدية طهران محمد على نجفى العرض الذى طغى عليه الحضور النسائى بالعباءات السود (التشادور).

وأوردت وكالة ايسنا أن المدعى العام الإيرانى شعر بأن الحفل تضمن "أفعالا مخلة بالآداب العامة" والتقاليد الإسلامية.

وأمر منتظرى مدعى عام طهران "بالنظر سريعا فى القضية وإطلاق إجراءات قضائية بحق المسؤولين".