الملحقية الثقافية السعودية بالقاهرة تتابع أوضاع الطلبة ذوى الاحتياجات الخاصة







كتبت آمال رسلان

استقبل الملحق الثقافى لسفارة خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة، الدكتور خالد بن عبد الله النامى، اليوم الأربعاء، الدكتورة منى شداد مدير مؤسسة "آلاء" لذوى الاحتياجات الخاصة، وذلك فى إطار تواصل الملحقية الثقافية الدائم مع أبنائها الطلبة والطالبات ورعايتها ، ولا سيما ذوى الاحتياجات الخاصة.

وقال بيان للملحقية، إن الدكتور النامى إطلع على سير العمليات التعليمية والعلاجية والتدريبية للطلاب والطالبات السعوديين والإمكانيات والخدمات المتوفرة لهم، ما تم مناقشة بعض الخطط المستقبلية التى تود الملحقية اضافتها ضمن الخطة الدراسية.

كما تم حث المؤسسة على التواصل مع الملحقية وإبلاغها عن الحالات الخاصة من منطلق إنسانى وتربوى واجتماعى وثقافى لدمجهم فى المجتمع والحياة العامة بهدف إظهار طاقاتهم وقدراتهم، وجعلهم فئة منتجة تسهم فى تنمية المجتمع، وإزالة العراقيل والصعاب التى تعترضهم للوصول إلى مستوى حياة أفضل، وإتاحة الفرصة لتجعل منه إنساناً ناجحاً قادراً على منافسة الأصحاء فى كافة المجالات.