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المشدد 5 سنوات لـ5 متهمين و3 سنوات لـ2 آخرين فى اقتحام مركز شرطة فرشوط

الأربعاء، 07 مارس 2018 07:28 م
المشدد 5 سنوات لـ5 متهمين و3 سنوات لـ2 آخرين فى اقتحام مركز شرطة فرشوط محكمة





قنا - هند المغربي
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قضت محكمة جنايات نجع حمادى، على 5 متهمين بالسجن المشدد 5 سنوات، واثنين آخرين بالسجن 3 سنوات، وبرّأت 15 آخرين فى قضية اقتحام مركز شرطة فرشوط.

تعود أحداث القضية، إلى 13 أغسطس 2013، عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة، عندما وجهت النيابة العامة لـ36 متهمًا من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، تهم إخلال النظام العام، والحاق الضرر بالممتلكات العامة والخاصة، وتخريب مبنى الإدارة البيطرية ومبنى الوحدة البيطرية بفرشوط، والشروع فى قتل 3 أشخاص، ومحاولة اقتحام مركز شرطة فرشوط، وإحراز أسلحة نارية وبيضاء، وزجاجات مولوتوف وإتلاف دراجات بخارية.

وتمت إحالة القضية، التى حملت رقم 1841 لسنة 2014 جنايات فرشوط، المقيدة برقم 866 لسنة 2014 كلى قنا إلى النيابة العامة، ومنها إلى محكمة الجنايات، التى قضت فى جلستها برئاسة المستشار أشرف السيد بدير، وعضوية المستشارين حسن مصطفى أبوكريشة وهانى عبدالآخر، وسكرتارية أشرف جعفر وخالد عبدالعظيم وأسامة الأمير، على كل من "كمال.ا,ا"، و"عبدالعاطي.ب.ع"، و"منتصر.ض.س"، و"رمضان.م.ف"، و"محمد.ف.م"، بالسجن المشدد 5 سنوات، و"محمد.ث.ع"، و"مصطفى.ن.م"، بالسجن 3 سنوات، وبراءة" طلال.م.س"، و"جابر.ر.ج"، و"أحمد.م.ع"، و"عبدالرحمن.م.ا"، و"عماد.ح.م"، و"صديق.ح.خ"، و"مصطفى.ح.م"، و"حسن.ح.ع"، و"محمد.ع.ع "، و"محمد.ك.م "، و"محمود.م.م "، و"محمد.ع.ح"، و"هشام.ا.ح"، و"محمود.ع.ا"، و"محمد.ع.ع"، من التهم المنسوبة إليهم.

 

 

 


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