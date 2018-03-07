"المرأة العربية" وجامعة القاهرة تطلقان اليوم ملتقى مكافحة العنف ضد السيدات







كتب محمود راغب

تفتتح منظمة المرأة العربية وجامعة القاهرة، اليوم الأربعاء، الملتقى الأول لمكافحة العنف ضد المرأة تحت عنوان "دور الجامعات العربية فى مكافحة العنف ضد المرأة"، وذلك بمناسبة اليوم العالمى للمرأة والذى يوافق الثامن من شهر مارس من كل عام.

ويأتى الملتقى بحضور 5 رؤساء جامعات عربية، وبمشاركة عدد من رؤساء وعمداء الجامعات العربية فى كلاً من المملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية العراق، ودولة فلسطين، والجمهورية اللبنانية، والجمهورية التونسية، وكذلك وعدد من المهتمين بقضايا المرأة والنوع الإجتماعى.

ويهدف الملتقى إلى تسليط الضوء على أهمية دور الجامعات العربية فى مكافحة العنف ضد المرأة من واقع تجارب الدول المشاركة، وكذلك التعريف بوحدة التحرش والعنف ضد المرأة العربية، وأيضاً خلق عصف ذهنى حول آلية انشاء وحدات لمناهضة العنف ضد المرأة فى الدول العربية و آليات تنفيذ خطة العمل المشترك.

ومن المقرر أن يفتتح الملتقى السفيرة مرفت تلاوى المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية، والدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة.