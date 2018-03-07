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المحكمة الدولية تدين 4 من حزب الله فى قضية اغتيال رفيق الحريرى

الأربعاء، 07 مارس 2018 04:11 م
المحكمة الدولية تدين 4 من حزب الله فى قضية اغتيال رفيق الحريرى رفيق الحريرى





أ ش أ
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أعلنت المحكمة الدولية الخاصة باغتيال رئيس الوزراء اللبنانى السابق، رفيق الحريرى، اليوم الأربعاء امتلاك أدلة لاستكمال القضية، وملاحقة 4 هاربين متهمين من حزب الله.

وقالت المحكمة فى بيان نقلته قناة (سكاى نيوز) - إن التفجير الذى أودى بحياة رئيس الوزراء اللبنانى السابق عام 2005 كان عملا إرهابيا.


وذكرت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أيضا أن الأدلة، التى قدمها الادعاء ستؤدى إلى إدانة 4 مشتبه بهم من عناصر حزب الله، وهذا يعنى أن محامى الأربعة، الذين ما زالوا مطلقى السراح، عليهم تقديم دفاعاتهم.

 

 


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