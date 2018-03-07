المحكمة الدولية تدين 4 من حزب الله فى قضية اغتيال رفيق الحريرى







أ ش أ

أعلنت المحكمة الدولية الخاصة باغتيال رئيس الوزراء اللبنانى السابق، رفيق الحريرى، اليوم الأربعاء امتلاك أدلة لاستكمال القضية، وملاحقة 4 هاربين متهمين من حزب الله.

وقالت المحكمة فى بيان نقلته قناة (سكاى نيوز) - إن التفجير الذى أودى بحياة رئيس الوزراء اللبنانى السابق عام 2005 كان عملا إرهابيا.



وذكرت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أيضا أن الأدلة، التى قدمها الادعاء ستؤدى إلى إدانة 4 مشتبه بهم من عناصر حزب الله، وهذا يعنى أن محامى الأربعة، الذين ما زالوا مطلقى السراح، عليهم تقديم دفاعاتهم.