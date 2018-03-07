المبعوث الأمريكى الخاص لأوكرانيا يعبر عن أمله فى انسحاب روسيا من شرق أوكرانيا







(أ ش أ)

عبر "كيرت فولكر" المبعوث الأمريكى الخاص لأوكرانيا اليوم الأربعاء عن أمله فى أن تختار روسيا السلام وتنسحب من شرق أوكرانيا.

وقال فولكر إن الولايات المتحدة الأمريكية اقترحت على روسيا وجود قوات مكلفة من قبل الأمم المتحدة لحفظ الأمن بعد انسحاب القوات الروسية، مضيفاً أن بلاده تنتظر رد الجانب الروسى ، حسبما نقلت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية.

واخبر فولكر الصحفيين فى العاصمة البولندية وارسو بأنه فى حالة قبول روسيا هذا الاقتراح فإن أمريكا مستعدة لتقديم المساعدة لتنفيذه.

وأضاف فولكر أنه يعتقد أن روسيا كانت تأمل فى مجيئ حكومة موالية لها فى كييف عندما هاجمت أوكرانيا عام 2014 لكن تصرفها جاء بنتائج عكسية حيث أنه جعل أوكرانيا أكثر وطنية ووحدة وعداء لموسكو .

وقال فولكر "نحن نعتقد أن روسيا فى حاجة إلى اتخاذ قرار مهم بالانسحاب من شرق أوكرانيا وإقامة السلام".