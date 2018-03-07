الكهرباء: محول الشيخ زايد المحترق لم يدخل الخدمة ولا توجد انقطاعات

الكهرباء: محول الشيخ زايد المحترق لم يدخل الخدمة ولا توجد انقطاعاتالأربعاء، 07 مارس 2018 07:42 م
أحتراق محول - أرشيفية
كتبت رحمة رمضان
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أكد المهندس جمال عبد الرحيم، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، أن هناك محولاً تحت الإنشاء بمنطقة الشيخ زايد اندلع فيه الحريق أثناء عملية تكرير الزيت، مؤكدًا أنه لا توجد إصابات ولا انقطاعات.
وأوضح عبد الرحيم، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه جارٍ إطفاء الحريق بواسطة رجال الحماية المدنية، موضحًا أنه سيتم عمل تحقيق لمعرفة أسباب اندلاع الحريق.
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