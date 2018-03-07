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القوى العاملة تدرب سيدات على مهنة الخياطة بجمعية تنمية المجتمع بالوادى الجديد

الأربعاء، 07 مارس 2018 10:56 م
القوى العاملة تدرب سيدات على مهنة الخياطة بجمعية تنمية المجتمع بالوادى الجديد ماكينة خياطه - أ{شيفه





الوادى الجديد – ماهر أبو نور
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تنفذ مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادى الجديد، دورة تدريبية على مهنة الخياطة والتفصيل، بمقر جمعية تنمية المجتمع بموط بمركز الداخلة، ضمن فعاليات الخطة التدريبية لوزارة القوى العاملة بمديرية القوى العاملة بالوادى الجديد.

وقال كمال إبراهيم رئيس مركز الداخلة، فى بيان له، إنه يجرى تنفيذ دورة تدريبية على مهنة التفصيل والخياطة بمقر جمعية تنمية المجتمع بموط بمركز الداخلة والتى تستفيد منها 16 سيدة وبحافز مادى يومى لكل متدربة وشهادة اجتياز الدورة التدريبية، حيث زار رئيس مركز ومدينة الداخلة مقر الجمعية وأثنى على المجهود المتميز المبذول لتدريب السيدات على مهنة التفصيل والخياطة واعدادهن الاعداد الجيد لدخول سوق العمل .

 


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