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القبض على كهربائى وعاطل لاتهامهما بتزوير المستندات الرسمية فى الجيزة

الأربعاء، 07 مارس 2018 12:56 م
القبض على كهربائى وعاطل لاتهامهما بتزوير المستندات الرسمية فى الجيزة حبس - أرشيفية





كتب بهجت أبو ضيف
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تمكنت مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة بالجيزة، من القبض على كهربائى وعاطل، لاتهامهما بتزوير المستندات الرسمية، وبيعها للمواطنين الراغبين فى الحصول عليها، وحرر محضرا بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

وردت معلومات لضباط مكافحة جرائم الأموال العامة بالجيزة، تفيد تزوير كهربائى وعاطل للمستندات الرسمية من عقود بيع ورخص تسيير، وبيعها للراغبين فى الحصول عليها.

وبإعداد كمين للمتهمين تم ضبطهما، وبحوزتهما مستندات مزيفة، وحرر محضرا بالواقعة، وأخطر اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.

 


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