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القبض على عامل أثناء سرقته شقة إندونيسية الجنسية بقصر النيل

الأربعاء، 07 مارس 2018 01:09 م
القبض على عامل أثناء سرقته شقة إندونيسية الجنسية بقصر النيل المتهم بسرقة اندونسية الجنسية فى قصر النيل





كتب إبراهيم أحمد – أحمد حربى
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ألقت مباحث قسم شرطة قصر النيل، القبض على عامل مغسلة، أثناء سرقة مسكن إندونيسية الجنسية، حيث وجد الباب مفتوحاً فتسلل إليها، وتمكنت من ضبطه بمساعدة الأهالى.

 

تلقى رجال مباحث قسم شرطة قصر النيل، بلاغا من سواتي " إندونيسية الجنسية" 40 سنة، تفيد فيه أنها توجهت لشراء بعض المستلزمات، وعقب عودتها فوجئت أن باب الشقة سكنها مفتوح وتواجد شخص مجهول بحوزته كيس بلاستيك أسود اللون، فقامت بالاستغاثة بالجيران والأمن الإداري وتمكنوا من الإمساك به .

 

ومن خلال الفحص تم ضبط "محمد.ع.ح" 18 سنة، عامل بمغسلة، وبحوزته كيس بلاستيك يحوى بنطال وحذاء خاصين بزوج المبلغة .

 

وبمواجهته اعترف أنه أثناء توصيله ملابس لأحد عملاء المغسلة عمله بالعقار سكن المبلغة، شاهد باب الشقة مفتوح فقام بالدخول بقصد السرقة واستولى على المضبوطات حيازته، وأثناء ذلك فوجئ بالمبلغة والتي استغاثت بأفراد الأمن الإداري وتم ضبطه، وتم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق .

 

 


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