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الأربعاء، 07 مارس 2018 01:37 م
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القبض على سائق تاكسى وآخرين لسرقتهم مدرس نيوزيلندى بالرحاب

الأربعاء، 07 مارس 2018 01:00 م
القبض على سائق تاكسى وآخرين لسرقتهم مدرس نيوزيلندى بالرحاب المتهمون





كتب إبراهيم أحمد
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نجح رجال مباحث القاهرة، في كشف ملابسات واقعة سرقة مدرس نيوزيلندى الجنسية، بمنطقة الرحاب، علي يد مجهولين كانوا يستقلون سيارة تاكسى أثناء توصيله، وتبين من خلال تفريغ الكاميرات، أن سائق تاكسى وآخرين وراء ارتكاب الواقعة وسرقة متعلقاته تحت تهديد الأسلحة، فتم ضبطهم وإحالتهم للنيابة التى تولت التحقيق.

تفاصيل الواقعة بدات مع تلقى رجال مباحث قسم شرطة التجمع الأول بلاغا من كلا من "رونان اوماركى" ٣٦ سنة، مدرس،  " نيوزيلندى الجنسية " ، و"انزيلى جواى ماكنيتارير"  33 سنة، مدرسة،  وأفاد بأنه عقب خروج  الأول  من فندق الميراج متوجها لمدينة الرحاب، استقل سيارة أجرة "تاكسي " يستقلها شخصان بخلاف السائق، فوجئ بقيامهم بتهديده بسلاح أبيض " سكين " كان بحوزة أحدهم واستولوا منه على مبلغ 1000 جنيه، هاتف محمول ماركة هواوى، وأجبروه على الترجل من السيارة ولاذوا بالفرار.

 من خلال تفريغ  كاميرات المراقبة بمحل الواقعة، أمكن التوصل إلى أن السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة تحمل أرقام د د م 341 ماركة هيونداى النترا " أجرة " ، وبالكشف الفنى عن أرقام السيارة تبين إنها ملك "تامر ل ص" 30 سنة، سائق، والمطلوب التنفيذ عليه فى 3 أحكام حبس جزئى ( تبديد ، سرقة ،ضرب) بإجمالى حبس سنة و3 شهور، وإنه وراء ارتكاب الواقعة.

أكدت التحريات، أن المتهم نفذ الواقعة بالاشتراك مع كلا من " فاروق ع ف" 23 سنة، لحام معادن،  والسابق اتهامه فى القضية رقم 1382 لسنة 2013م بولاق " سلاح بدون ترخيص "، و" أحمد ف أ" 25 سنة، سروجى سيارات.

على الفور، تم إعداد الأكمنة  بأماكن ترددهم أسفرت عن ضبطهم، حال استقلالهم السيارة المستخدمة فى الواقعة، وبحوزتهم مبلغ مالى 900 جنيه، والهاتف المحمول المستولى عليهما، وبحوزة الثانى السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة.

 بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأضافوا بإنفاق باقى المبلغ المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية، و باستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمين والمضبوطات واتهمهم بسرقته بالإكراه، و تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة  التحقيق.


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