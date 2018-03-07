القبض على دجال أثناء ممارسته للشعوذة بقرية الحرائق فى كفر الشيخ







كفر الشيخ – محمد سليمان

ألقت قوات أمن كفر الشيخ بإشراف اللواء أحمد صالح، مدير أمن كفر الشيبخ، والعميد محمد عمار ، مدير إدارة البحث الجنائى، القبض على" شعبان .ز.م" 58 سنة ترزى، أثناء تواجده بقرية 17 التابعة للوحدة المحلية بالأبعدية بمركز الحامول وقيامه ببعض التعاويذ لوقف الحرائق التى تشهدها القرية منذ الجمعة الماضية، لكن الأهالى شكوا فيما يقوم به فأمسكوا به، وألقت قوات الأمن القبض عليه وجاري التحقيق معه فى النيابة بتهمة ممارسة السحر والشعوذة .

تلقى اللواء أحمد صالح، مدير أمن كفر الشيخ، بلاغًا من مأمور مركز الحامول، بنشوب حرائق مجهولة فى منازل بقرية 17 مركز الحامول، وكلف حكمدار المديرية اللواء فريد مصطفى، والعميد رضا عبدالحميد، مدير إدارة الحماية المدنية، للانتقال لموقع البلاغ والحرائق، بالإضافة لتواجد مأمور مركز شرطة الحامول، وتم الإستعانة بسيارتى إطفاء لإخماد تلك الحرائق، ومازال رجال الأمن بالقرية، التى تردد عليها عدد من المعالجين الروحانين والمشعوذين وعندما وجد أهالي القرية أحدهم يقوم بأفعال غريبة، التفوا حوله وألقت قوات الأمن القبض عليه .