العثور على دانة مدفع من مخلفات الحرب بالسويس







السويس - سيد نون

عثرت أجهزة الأمن بالسويس على دانة مدفع من مخلفات الحروب أثناء عمليات التمشيط التى تقوم بها فى الضروب الصحراوية والممرات الوعرة داخل نطاق محافظة السويس والمناطق الصحراوية المتاخمة لنفق الشهيد أحمد حمدى.

وكان اللواء محمد جاد مدير أمن السويس قد تلقى إخطارا من اللواء عبد الناصر مهدى مساعد مدير الأمن للشرطة المتخصصة بعثور قوات الأمن على دانة، تبين أنه من مخلفات الحرب، وتبين من المعاينة الأولية أنه من مخلفات الحرب، وتم تأمينه بمعرفة خبراء المفرقعات وتسليمه للمتخصصين فى إزالة الألغام والمتفجرات، وتأمين قوات الضبط ضد مخاطره، وتم تحرير محضر بالواقعة فى إطار حملات مديرية أمن السويس، لتمشيط المناطق الصحراوية الوعرة ومهاجمة بؤر الإرهاب والخارجين على القانون.